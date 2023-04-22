Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım sonrasında ikili hakkında aşk iddiaları gündeme geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sevgili mi? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, İnstagram hesaplarından yaptıkları paylaşım sonrasında tekrardan aşk iddiaları gündeme geldi. Mert Demir, orman manzarasıyla bir paylaşım yaparken Afra Saraçoğlu ise aynı doğa manzarasına karşı verdiği pozları yayınladı. İkilinin aynı yerde paylaşım yaptıkları anlaşılmasının ardından Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte mi sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte mi? Detaylar haberimizde...

AFRA SARAÇOĞLU MERT RAMAZAN DEMİR SEVGİLİ Mİ?

Bir süredir aşk yaşadıkları ileri sürülen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek birlikte tatile çıktığı iddia edildi. Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Demir, orman manzarasıyla bir paylaşım yaparak kalp emojisi koydu. Afra Saraçoğlu ise doğa manzarasına karşı verdiği pozları yayınladı. İkilinin aynı doğa ortamı ve aynı şekildeki siyah demir trabzanlarda paylaşım yapması ise takipçilerinin gözünde kaçmadı.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR BİRLİKTE Mİ?

Uzun yıllardır arkadaş olan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrolünü paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Saraçoğlu'nun partneri ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş ancak ikili iddiayı yalanlamıştı.