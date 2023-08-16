Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Ramazan Demir'in ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Konu hakkındaki araştırmalar devam ederken Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir neden ayrıldı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir neden ayrıldı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılma sebebi ne?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir neden ayrıldı? Sorusu, son zamanda gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını dizisinin başrolleri oyuncularından Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alıyorlar. Peki, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir neden ayrıldı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılma sebebi ne?

AFRA SARAÇOĞLU MERT RAMAZAN DEMİR NEDEN AYRILDI?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, kısa süreli bir flört yaşayan ve ilişkilerinin belgelenmesiyle birlikte hiç görüntülenmeyen ikili yollarını ayırdı. Reklam ilişkisi yaşadıkları ileri sürülen çift, ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmazken birlikte nasıl çalışacakları da merak konusu oldu.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR AYRILDI MI?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı. Çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan ikilinin aşkı kısa sürdü.