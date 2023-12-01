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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız

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Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yaz aylarında denizde dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu. Aylardır Demir ile yaşadıklarıyla ilgili sessiz kalan Saraçoğlu, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" dedi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, aşk yaşamaya başlamış ikili yaz tatillerinde dudak dudağa görüntülenmişlerdi. Uzun süredir özel hayatıyla ilgili sessiz kalan Saraçoğlu, dün akşam kendi doğum günü partisinde Demir ile iş arkadaşlığı dışında özel bir birlikteliğinin olmadığını söyledi.

AYRILIK SEBEBİNİ SÖYLEMEDİ

Dün akşam 25. yaşını kutlayan Afra Saraçoğlu, basın mensuplarıyla sohbet ederken özel hayatıyla ilgili de konuştu. Muhabir Online muhabiriyle konuşurken Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırdığını söyleyen güzel oyuncu, "Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" dedi. "Ayrılık sebebi ne?" sorusundan rahatsız olan Saraçoğlu, "Hiç gerek yok arkadaşlar böyle şeylere" karşılığını verdi.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldı: Sadece iş arkadaşıyız

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu Televizyon Magazin Haberler

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