Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Ramazan Demir'in ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Ayrılık sebepleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. İkilinin ayrılıp ayrılmadığı ve ayrılık sebepleri hakkında detaylı bilgi bekleniyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını dizisinin başrolleri oyuncularından Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde yer alıyorlar. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ikilinin hayranlarını üzecek haber geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrılık iddiaları sonrasında ayrılık sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ayrıldı mı, neden ayrıldı? Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR AYRILDI MI?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı. Çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan ikilinin aşkı kısa sürdü.

MERT RAMAZAN DEMİR AFRA SARAÇOĞLU NEDEN AYRILDI?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, kısa süreli bir flört yaşayan ve ilişkilerinin belgelenmesiyle birlikte hiç görüntülenmeyen ikili yollarını ayırdı. Reklam ilişkisi yaşadıkları ileri sürülen çift, ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmazken birlikte nasıl çalışacakları da merak konusu oldu.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR NE ZAMAN SEVGİLİ OLDU?

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Safraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz ay tatil için gittikleri Göcek'te denizde öpüşürken görüntülendi. İkili daha önce aşk yaşadıklarına yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlıyordu.