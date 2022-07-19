Afra Saraçoğlu kimidir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Afra Saraçoğlu filmleri, hayatı nedir?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. 1997 yılında Edremit'te doğmuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Peki, Afra Saraçoğlu kimidir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Afra Saraçoğlu filmleri neler? Afra Saraçoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. 1997 yılında Edremit'te doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

HAYATI

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. 1997 yılında Edremit'te doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

KARİYERİ

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip, rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay'ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel'ın ve Pantene'in marka yüzü oldu.

İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ'un olduğu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde yer aldı.

2021'de Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markasının yüzü olmuştur.

Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı.

ÖZEL HAYATI

2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte

ÖDÜLLERİ

2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar

DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)