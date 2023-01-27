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Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu?

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Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle reyting listesine adını yazdırmaya devam ediyor. Ortaya çıkan iddiaların ardından Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun 'Shakira' paylaşımı tepki çektiAfra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun "Shakira" paylaşımı tepki çekti

Yayınladığı ilk bölümden itibaren gerek oyuncu kadrosu gerekse de konusuyla gündemden düşmeyen Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağı iddialarının ardından arama motorlarında Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu? Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

AFRA SARAÇOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu olan Afra Saraçoğlu'nun kendisini başrol olarak hissetmemesi sebebiyle diziden ayrılmak istediği hakkında iddialar var. Konu hakkında yapımcıdan da oyuncudan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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