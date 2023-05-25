Afksendiyos Kalangos kimdir? Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos kaç yaşında, nereli? Afksendiyos Kalangos hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Afksendiyos Kalangos hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Afksendiyos Kalangos'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Afksendiyos Kalangos kimdir? Afksendiyos Kalangos kaç yaşında, nereli? Afksendiyos Kalangos hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Afksendiyos Kalangos hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Afksendiyos Kalangos'un hayatını araştırıyor. Peki, Afksendiyos Kalangos kimdir? Afksendiyos Kalangos kaç yaşında, nereli? Afksendiyos Kalangos hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AFKSENDİYOS KALANGOS KİMDİR?

Afksendiyos Kalangos'un internet sitesinde yer alan biyografisi şöyle:

"Dr. Afksendiyos Kalangos 11 Eylül 1960'ta İstanbul Yeşilköy'de eski İstanbullu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. İç hastalıkları uzmanı olan babası Dr. Konstantin Kalangos, semtindeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tıp hizmeti sunan bir hekim olmasıyla tanınır. Dr. Konstantin Kalangos'un 2004 yılında vefatından sonra, 2008 yılında ismi Yeşilköy'de bir caddeye verilmiştir.

Dr. Afksendiyos Kalangos orta öğretimini İstanbul'da Saint Benoit Fransız Koleji'nde 1978 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1984 yılında birincilikle mezun oldu. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahisi uzmanlığını tamamladı. 1987-1988 yılları arasında Londra'da Maghdi Yacoub'dan, 1991-1993 arasında Alain Carpentier'den ve 2000-2001 arasında Paris'te Yves Lecompte'den kardiyovasküler cerrahi alanında üst uzmanlık eğitimi almaya devam etti. Sağlık Yönetimi alanında Cenevre Üniversitesi'nden mini MBA derecesine sahiptir.

Mecburi hizmetini 1984-1986 yılları arasında Giresun'da adli hekim ve cezaevi hekimi olarak yapmıştır. Ardından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmıştı.

1993 yılında göreve başladığı Cenevre Üniversite Hastanesi'nde 1998'de Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü kürsü başkan yardımcılığına, 2001'de kürsü başkanlığına ve 2011'de Kardiyovasküler Merkezi'nin direktörlüğüne atandı. Cenevre Üniversitesi'nde önce profesör, 2006 yılında da ordinaryüs profesör ünvanını aldı. 2015 yılı sonuna kadar burada görev yaptı.

2016-2019 yılları arasında Yunanistan Atina Mitera Hastanesi'nde Çocuk ve Doğuştan Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Halen İstanbul'da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde kardiyovasküler cerrahi profesörü, Yunanistan Atina'daki Atina Euroclinic Hastanesi'nde Konjenital Kalp ve Trakeal Hastalıklar Merkezi Başkanı olarak görev yapmaktadır."