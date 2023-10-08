Afganistan'ın Herat vilayetinde büyük yıkım yaratan depremlerin ardından Afganistan son dakika son depremler ve son durum araştırma konusu oluyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Afganistan halkına başsağlığı dileyerek, her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi. Peki, Afganistan'da son durum ne, can kaybı ne kadar?

Afganistan son dakika son depremler! Afganistan'da son durum ne, can kaybı ne kadar?

Afganistan son depremlerin büyüklüğü ve can kaybı sayısı, haberlerin gündeme gelmesinin ardından birçok vatandaş tarafından araştırılmakta. Afganistan'ın Herat vilayetinde dün çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgede büyük yıkım yaşanırken depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Peki, Afganistan'da son durum ne, can kaybı ne kadar?

AFGANİSTAN SON DAKİKA SON DEPREMLER

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde sarsıntılar meydana gelmişti. Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar da depremzedeler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunmuştu.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM NE?

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi. Açıklamada, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Afgan kardeşlerinin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazır olduğu kaydedildi.

AFGANİSTAN'DA CAN KAYBI NE KADAR?

Afganistan'ın Herat vilayetinde dün 6.3 şiddetinde başlayan çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgede büyük yıkım yaşanırken depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı.