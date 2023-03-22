Afganistan Pakistan depremi (VİDEO) saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Afganistan - Pakistan kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi öldü?

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde deprem meydana geldi. Depreme dair önemli detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Afganistan Pakistan depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Afganistan - Pakistan kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi öldü? Afganistan Pakistan depremi videosu izle!

Meydana gelen deprem ile birlikte Afganistan Pakistan depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü?sorusu araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak en çok araştırılan bir diğer soru ise Afganistan - Pakistan kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi öldü? sorusu oldu. Pakistan'da hayatını kaybedenlerin olduğu da bildirildi. Peki, Afganistan Pakistan depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Afganistan - Pakistan kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi öldü? Afganistan Pakistan depremi videosu izle!

AFGANİSTAN PAKİSTAN DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının en az 30 saniye sürdüğü belirtilirken, depremin hissedildiği Pakistan'da hayatını kaybedenlerin olduğu da bildirildi.

AFGANİSTAN - PAKİSTAN KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor, Peşaver, Swabi, Lodhran, DG Khan, Bahawalpur, Skardu, Kohat, Toba Tek Singh, Parachinar, Nowshera ve Khanewal kentlerinde hissedilen deprem nedeniyle bazı binaların çöktüğü ifade edildi. Meydana gelen 6.5 büyüklündeki depremden etkilenen Pakistan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların çoğunun deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.