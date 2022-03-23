Afganistan'ın Celalabad Kentindeki Trafik Kazasında 8 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

CELALABAD, 23 Mart (Xinhua) — Vilayet Trafik Polisi Müdürlüğü Başkanı Jawad Shirzad Salı günü yaptığı açıklamada Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir pikap ile bir otomobilin çarpışması sonucunda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin yaralandığını teyit etti. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

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