Afganistan hangi yarım kürede? Afganistan'ın konumu ve harita bilgisi

Orta Asya'da yer alan Afganistan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınır. Ülke, Kuzey Yarımküre'de konumlanır ve iklimi bu yarımküre standartlarına göredir. Başkenti Kabul olan Afganistan'ın İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Çin ile sınırları bulunur. Ülkenin haritası, Hindu Kush Dağları, İran Platosu ve Helmand Nehri gibi coğrafi özellikleri içerir. Ayrıca Bamiyan'daki Buddha heykelleri ve Kaşmir Vadisi gibi tarihi bölgeler de haritada yer alır.

Afganistan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Orta Asya ülkelerinden biridir. Ancak, birçok kişi hala Afganistan'ın konumu hakkında tam bilgi sahibi değildir. Bu makalede, Afganistan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

AFGANİSTAN NEREDE?

"Asya'nın kalbi" olarak nitelendirilen, yıllarca savaş, işgal ve terör saldırılarıyla dünya gündeminden düşmeyen Afganistan, Ahmed Şah Durrani'nin Peştun aşiretlerini bir araya getirmesiyle 1747 yılında kuruldu.

Afganistan, Orta Asya'nın güneyinde bulunur ve komşuları İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Çin'dir. Ülkenin başkenti Kabul'dur ve diğer önemli şehirleri arasında Herat, Kandahar ve Mazar-i Sharif bulunmaktadır. Ayrıca ülke, batısında İran'la sınırı olan ve Hint Okyanusu'na uzak bir iç bölgeler ülkesidir.

AFGANİSTAN HANGİ YARIM KÜREDE?

Afganistan, Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır. Bu, ülkenin iklimini ve mevsimlerini Kuzey Yarımküre standartlarına göre deneyimlemesini sağlar. Kuzey Yarımküre'de yaz ayları Haziran ile Eylül arasında yaşanırken, kış ayları Aralık ile Şubat arasındadır.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Afganistan'ın haritası, dağlık ve çorak arazileri, nehirleri ve tarihi bölgeleri içerir. Ülkenin doğusunda Hindu Kush Dağları, batısında İran Platosu ve ülkenin ortasında Helmand Nehri gibi önemli coğrafi özellikler bulunur. Tarihi bölgeler arasında Bamiyan'daki büyük Buddha heykelleri ve Kaşmir Vadisi gibi alanlar yer almaktadır.

Uzun seneler Britanya ve Rus imparatorlukları arasında tampon bölge görevi yapan Afganistan, 1919'da Britanya ile girdiği savaş sonrası bağımsızlığını kazandı.

İstikrarsızlık nedeniyle nüfusu gün geçtikçe azalan Afganistan, henüz el değmemiş zengin yer altı kaynaklarına sahip.

Birçok alanda hala dışarıya bağımlı olan Afganistan topraklarında çok zengin kömür ve demir yataklarının yanı sıra bakır, kurşun, berilyum ve çinko bulunuyor. Ülkedeki zengin hidro enerji potansiyeli ise yoksulluk nedeniyle kullanılamıyor.

Künye

Nüfus : 33,32 milyon (2016 tahmini)

Etnik yapı: Nüfuzun yüzde 42'si Peştun, yüzde 27'si Tacik, yüzde 9'u Türk (Türkmen ve Özbek), yüzde 1'i diğer

Yüzölçümü: 652,864 kilometrekare

Dil: 3 resmi dil Peştuca, Farsça, Türk (Türkmence-Özbekçe)

Din: Yüzde 99,7 Müslüman, yüzde 0,3 diğer

Para Birimi: Afgani

Afganistan, Orta Asya'nın kalbinde yer alan bir ülke olup, tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Kuzey Yarımküre'de konumlanması, Afganistan'ın iklimini ve mevsimlerini bu yarımküre standartlarına göre yaşamasını sağlar. Bu yazı, Afganistan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.