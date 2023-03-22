Afganistan deprem mi oldu? Afganistan depreminde kaç kişi öldü, depremin şiddeti kaç?

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının en az 30 saniye sürdüğü belirtilirken, depremin hissedildiği Pakistan'da 6 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı. Peki, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının en az 30 saniye sürdüğü belirtilirken, depremin hissedildiği Pakistan'da 6 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı. T

AFGANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının en az 30 saniye sürdüğü belirtilirken, depremin hissedildiği Pakistan'da 6 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid "Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi" ifadesini kullandı.

Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra deprem Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Söz konusu ülkelerden henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, "Ülkenin dört bir yanında sağlık ocakları hazır, illerdeki tüm valilere, sağlık personelinin hazır olması talimatı verildi. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma haberi gelmedi" dedi.