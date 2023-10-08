Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? Afganistan'daki depremde ölü sayısı ne kadar, kaç kişi?

Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? Afganistan'daki depremde ölü sayısı ne kadar, kaç kişi? (GÜNCEL)

Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? Sorusu, meydana gelen depremlerin ardından gündemdeki yerini koruyor. Afganistan'ın Herat vilayetinde, en büyüğü 6,3, en küçüğü ise 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısı 320'ye yükseldi. Peki, Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? Afganistan'daki depremde ölü sayısı ne kadar, kaç kişi? İşte Afganistan'daki depremde ölü sayısı!

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Taliban geçici hükümetinin Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısının 2000'in üzerine çıktığını açıkladı. Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Herat Vilayet Müdürü Mevlevi Musa Aşari, AA muhabirine, depremler sonrası halen enkaz altında insanların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik ise Herat'ın Zindecan ilçesindeki 7 köyün depremlerden ağır hasar aldığını ve kayıp sayısının artış gösterdiğini ifade etmişti.

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde sarsıntılar meydana gelmişti. Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar da depremzedeler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunmuştu.