Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'daki deprem kaç büyüklüğünde oldu, kaç kişi öldü, yıkım var mı?

Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'daki deprem kaç büyüklüğünde oldu, kaç kişi öldü, yıkım var mı?
Güncelleme:
Afganistan'da yer sarsıntısı paniğe yol açtı. Sabah saatlerinde meydana gelen güçlü deprem, birçok kentte hissedildi ve bölgede ciddi hasara neden oldu. Peki, Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'daki deprem kaç büyüklüğünde oldu, kaç kişi öldü, yıkım var mı?

Afganistan'dan gelen son dakika haberleri endişe yarattı. Ülkenin kuzeyinde meydana gelen şiddetli deprem, geniş bir bölgede hissedildi ve çok sayıda can kaybına yol açtı. Yetkililer, depremin büyüklüğü, yıkımın boyutu ve can kayıplarına ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte Afganistan'daki depreme dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

AFGANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, ülkenin kuzeyinde yer alan Samangan vilayeti olarak açıklandı. Sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken birçok kentte paniğe neden oldu.

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Depremin büyüklüğü 6,3 olarak kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Bu büyüklükteki bir deprem, yüzeye yakın derinliği nedeniyle geniş bir alanda hissedildi ve ciddi hasarlara yol açtı.

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM DE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu ve Afgan Kızılayı'nın açıklamalarına göre, depremde en az 19 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı ilerleyen saatlerde artabileceği endişesiyle takip ediliyor. Özellikle Samangan ve çevresindeki köylerde yıkımlar nedeniyle enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM DE KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Depremde yaklaşık 320 kişi yaralandı. Yaralıların büyük bir kısmı Samangan vilayetinde ve çevre bölgelerde yaşıyor. Yaralıların bir bölümü bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralılar çevre illere sevk edildi. Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve Afgan Kızılayı bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM DE YIKIM VAR MI?

Deprem ciddi yapısal hasarlara yol açtı. Özellikle Samangan, Bağlan ve Pul-i Humri bölgelerinde çok sayıda evin yıkıldığı ve altyapının zarar gördüğü bildirildi. Elektrik iletimi de ciddi şekilde etkilendi; Naibabad, Samangan ve Hulm bölgelerini birbirine bağlayan ithal elektrik hattı hasar gördü.

Bu nedenle başkent Kabil dâhil olmak üzere birçok şehirde elektrik kesintileri yaşandı. Ekipler, hasar gören elektrik hatlarını onarmak ve bölgeye yeniden enerji sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem, Afganistan'ın son dönemde yaşadığı en sarsıcı doğal afetlerden biri olarak kayıtlara geçti.

