Geçen hafta meydana gelen depremde 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi öldü? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Afganistan'da deprem mi oldu?

Afganistan'da deprem mi oldu? Sorusu, gündeme gelen haberler nedeniyle birçok vatandaş tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Afganistan, geçen hafta yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından yeni haberler geliyor ve bu kapsamda Afganistan'da deprem mi oldu? Sorusu araştırılıyor. Peki, Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi öldü?

AFGANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afganistan'da bu sabah 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı sonrası yıkım ve can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Geçen hafta Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.