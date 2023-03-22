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Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

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Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde deprem meydana geldi. Bu nedenle Afganistan'da deprem mi oldu? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

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Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının en az 30 saniye sürdüğü belirtilirken, depremin hissedildiği Pakistan'da hayatını kaybedenlerin olduğu da bildirildi. Peki, Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

AFGANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor, Peşaver, Swabi, Lodhran, DG Khan, Bahawalpur, Skardu, Kohat, Toba Tek Singh, Parachinar, Nowshera ve Khanewal kentlerinde hissedilen deprem nedeniyle bazı binaların çöktüğü ifade edildi. Meydana gelen 6.5 büyüklündeki depremden etkilenen Pakistan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, yaralıların çoğunun deprem anındaki panik sırasında yaşanan izdihamlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

HİNDİSTAN, KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra deprem Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Söz konusu ülkelerden henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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