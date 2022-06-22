Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem SON DURUM! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem SON DURUM!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:

Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Peki, Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem detaylar haberimizde...

Afganistan'da deprem! Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Peki, Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem detaylar haberimizde...

Afganistan'ın Paktika eyaletinde gece saatlerinde 6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 255'e yükseldi.

Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem SON DURUM!

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle 255 kişi yaşamını yitirdi. İlk açıklamada bu sayının 155 olduğu duyurulmuştu.

Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem SON DURUM!

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem SON DURUM!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Gündem

Afganistan Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title