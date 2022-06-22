Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem SON DURUM!

Afganistan'da deprem! Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Peki, Afganistan'da deprem! Afganistan depreminde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi öldü? Afganistan deprem detaylar haberimizde...

AFGANİSTAN'DA DEPREM!

Afganistan'ın Paktika eyaletinde gece saatlerinde 6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 255'e yükseldi.

AFGANİSTAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle 255 kişi yaşamını yitirdi. İlk açıklamada bu sayının 155 olduğu duyurulmuştu.

OCAK AYINDA DA SARSILMIŞLARDI

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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