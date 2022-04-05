Afganistan'da 7.000'den Fazla Muhtaç Aileye Yardım Dağıtıldı

KABİL, 5 Nisan (Xinhua) — Badahşan vilayeti Afet Yönetimi ve İnsani İşler müdürü Mawlawi Mohammad Akram Akbari, "Ortakların ve yardım kuruluşlarının katkıda bulunduğu insani yardımların dağıtım işlemi Badahşan vilayetinde dün başladı ve dünden bugüne yaklaşık 1.000 aile yardımdan faydalandı" dedi. Akbari, muhtaç ailelere verilen yardım paketinin bir çuval pirinç, bir çuval un, yemeklik yağ ve mutfak malzemeleri içerdiğini söyledi. Kuzeydeki Kunduz vilayeti idari yetkilisi Abdul Wali Mohammadi Salı günü, Kunduz'da Pazartesi'den bu yana 300 yardıma muhtaç ailenin insani yardım aldığını söyledi. Kırsal Bölgeler Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklamaya göre yetkililer, Pazartesi günü doğudaki Gazni vilayetinde de yardıma muhtaç ailelere gıda malzemesi dağıttı.

Bakanlığın açıklamasında Dünya Gıda Programı'nın, Kırsal Bölgeler Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle Pazartesi günü Gazni vilayetinin Jaghori ilçesinde 5.800 yardıma muhtaç aileye gıda maddesi dağıttığı kaydedildi. Yardım kuruluşlarının verdiği bilgilere göre, savaşın büyük zarara yol açtığı Afganistan'ın 35 milyonluk nüfusunun 22 milyondan fazlası akut gıda sıkıntısı ile karşı karşıya bulunuyor ve yardım edilmediği takdirde Afganistan'ı insani bir felaket bekliyor.

Xinhua / Genel