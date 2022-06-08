Affetmek ile ilgili sözler 2022: Anlamlı affetmek ile ilgili kısa sözler! - Haberler

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AFFETMEK İLE İLGİLİ SÖZLER

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.

Affetmek erdemse unutmamak akıllılıktır.

Affetmek, intikamdan daha büyüktür.

Affetmek; menekşenin, kendisini ezen topuğa bıraktığı kokusudur!

Artık gelme. Çünkü hayallerim bile sana kırgın.

Hayat kırgınlık için yaşanılmıyor, bu kırgınlığa son verelim mi?

Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. - Can Yücel

Ne kadar kırgın olsam da sana bir şey diyemiyorum.

Dal rüzgârı affetse bile dal kırılmıştır bir kere.

Bende hakkın kaldıysa eğer, sevildiğin günlere say.

Kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamıyorum.

Önemsedikçe yitirdiğim insanlar var.

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