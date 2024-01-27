Üye Girişi
Haberler

Afetzede kadınlar 'Hayat Hatay' projesiyle yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Depremin vurduğu Hatay'da afetzede kadınların bir araya gelmesiyle valilik öncülüğünde hayata geçirilen 'Hayat Hatay' projesiyle afetzede kadınlar ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir yana internet üzerinden satabilecek.

Afetzede kadınlar 'Hayat Hatay' projesiyle yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilecek

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da afetzede kadınların bir araya gelmesiyle valilik öncülüğünde hayata geçirilen 'Hayat Hatay' projesiyle afetzede kadınlar ürettikleri ürünleri Türkiye'nin dört bir yana internet üzerinden satabilecek.

Depremin vurduğu Hatay'da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle kentte yaşayan kadınların ekonomiye olan katkılarını arttırmak amacıyla 'Hayat Hatay' projesi hayata geçirildi. Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kentte faaliyet gösteren kadın kooperatifleri tek çatı altında toplandı. Kadınların ürettiği ürünler, 'Hayat Hatay' isimli internet sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satılacak. Ürünlerin depolanacağı Belen ilçesindeki lojistik merkezi, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Belen ilçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.

Vali Masatlı, girişimci kadınları desteklemek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek "İlimizdeki girişimci kadınların ülkemizin zengin kaynaklar ve yerel motifleriyle harmanladıkları yerel iş fikirleriyle ülkemize ve ilimize değerli katkılar sunacağına inancımız tamdır. Bu bakımdan iyileşme sürecimize katkı sağlayacakları için onlara üretim yapabilecekleri ve ürettiklerini pazarlayabilecekleri bir mecra oluşturduk" dedi.

Projeyle hayata tutunacaklarını dile getiren Gökçe Eker, "Burada kendi markalarımızı çıkardık, yöresel ürünlerimizi yapmaya çalıştık. Bu çıkardığımız ürünlerle valiliğimiz 'Hayat Hatay' platformunu oluşturdu. Bize çok destek oldular. Bu platformla markalaştık. 'Hayat Hatay' bizim hayata tutunmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası oluşturulan kooperatifle üretime başladıklarını belirten Çiğdem Olgar, "Üretime başladık, depremden sonra sayın valimiz aracılığıyla kooperatifimizi kurduk. Bir çok yöresel lezzetimizi üretmeye, tanıtmaya çalışıyoruz. Biz bahçemizden ürettiğimiz sebzelerden ürünler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Mustafa Masatlı Hatay Valiliği Türkiye Hatay Genel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title