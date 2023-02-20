Afetzede barınma desteği nedir? Afetzede barınma desteği başvuruları nasıl yapılır?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar afetzede barınma dersteki başvurular başladı mı? Afetzede barınma desteği nedir, şartları nelerdir? Afetzede barınma desteği başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden olmuş binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi ise enkaz altında kaldı. Binlerce bina yıkıldı. Depremden büyük hasar gördü. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracılara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak. Peki, Afetzede barınma desteği nedir? Barınma desteği başvuruları nasıl yapılır? Kira yardımı nedir, şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır. Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak.

AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI NAIL YAPILIR?

Deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar, başvurularını e-Devlet'te AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

KİRA YARDIMI NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kira ve taşınma yardımının detayları belli oldu .Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacaktır.

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000-TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacaktır. "İfadelerine yer verildi.