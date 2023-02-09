Afet durumunda can kaybı, yaralanma, maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek için afetin hemen ardından ilk 72 saatte yapılacak müdahale çalışmaları önem taşıyor. Peki, Afette ilk 72 saat neden önemli? Afette ilk kaç saat önemli?

Twitch yayıncılarının depremzedeler için yaptığı bağış yayınında 1,6 milyon TL toplandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra afette ilk 72 saatin önemi araştırılıyor. Peki, Afette ilk 72 saat neden önemli? Afette ilk kaç saat önemli? İşte detaylar haberimizde...

AFETTE İLK 72 SAAT NEDEN ÖNEMLİ?

Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır, bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Bu nedenle olası bir afet durumuna karşı ilk 72 saate bütün bireylerin hazır olması şarttır.

Afet durumunda can kaybı, yaralanma, maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek için afetin hemen ardından ilk 72 saatte yapılacak etkin müdahale çalışmaları çok önem taşımaktadır. Bu nedenle bir afet sonrasındaki ilk 72 saat, "altın saatler" olarak da adlandırılmaktadır.

AFETTE İLK KAÇ SAAT ÖNEMLİ?

Uluslararası otoritelerce kabul edilen 72 Saat, birey olarak yerel/ulusal/uluslararası yardım almaksızın kendi başınıza afetlerde hayatta kalmanız gereken süredir.

DEPREM SONRASI EVE GİRİLİR Mİ?

Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir.

ALTIN SAAT NEDİR?

Yaygın olarak bilindiği gibi, afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır; bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır.