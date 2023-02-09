Afet bölgesinden Afyonkarahisar'da ateş düştü -Özel harekat polisi babanın 3 çocuğu ve eşi depremde hayatını kaybetti Baba enkazdan sağ çıktı, 3 çocuğu ve karısı ise onun kadar şanslı olamadı Deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 çocuk ve...

Afet bölgesinden Afyonkarahisar'da ateş düştü

-Özel harekat polisi babanın 3 çocuğu ve eşi depremde hayatını kaybetti

Baba enkazdan sağ çıktı, 3 çocuğu ve karısı ise onun kadar şanslı olamadı

AFYONKARAHİSAR - Deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 3 çocuk ve anneleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Enkazdan sağ kurtulan ve cenaze ayakta durmakta güçlük çeken özel harekat polisi baba Mesut Mut'u ise İl Emniyet Müdürü Ali Temiz teselli etmeye çalıştı.

6 Şubat ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden depremde hasar gören Hatay'da özel harekat polisi olarak görev yapan baba Mesut Mut, karısı Nisa Mut (45), çocukları Aleyna (20), Bahriye ve Mustafa Mut evlerinin olduğu binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Depremin ardından kurtarma ekipleri baba Mut'u enkaz altında sağ çıkarmayı başarırken, anne ve 3 çocuğunun ise cansız bedenini ulaşıldı.

Hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğunun cenazesi memleketleri olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirildi.

"Cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çeken baba Mesut Mut'u, Temiz teselli etmeye çalıştı"

Anne ve çocukları için Çarşı Caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Bolvadin Kaymakam'ı Taner Bolat, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, polisler, vatandaşlar ve Mut ailesinin sevenleri katıldı. Mut ailesinin cenazeleri kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilirken, cenaze töreni boyunca ayakta durmakta güçlük çeken baba Mesut Mut'u, Temiz teselli etmeye çalıştı. Acısı yüzünden okunan baba Mut'un yaklaşık 2 yıldır Hatay'da görev yaptığı belirtildi.