Doğal afetler sonucu bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkilediğinden afet bölgesi ilan edilir. Afet Bölgesi ne demek? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilince ne olur? soruları araştırılıyor. Peki, Afet Bölgesi ne demek? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilince ne olur?

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AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?

Yangın, heyelan, sel, deprem vb. gibi doğal afetler sonucunda bazı bölgelerde yaşam olumsuz etkilenmektedir. Bu bakımdan doğal afetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için bazı bölgeler afet bölgesi olarak ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde hasarlar kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki vatandaşlara birçok destekten faydalanabiliyor. Kısacası afet bölgesi kapsamında olan yerler ve kişiler bazı desteklerden yararlanabilmektedir.

AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an afet olayları yaşanabilecek yerlere verilen isimdir.