Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11. güne girildi. Afet bölgesi ilan edilen iller merak ediliyor. Elazığ afet bölgesi edildi mi ve afet bölgesi edilirse ne olur soruları araştırılıyor. Peki, Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Elazığ afet bölgesi edildi mi? Afet bölgesi edilirse ne olur?

Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri ve Elazığ afet bölgesi edildi mi gündeme geliyor. Afet bölgesi edilirse ne olur sorusuna yanıt aranıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ardından, Elazığ afet bölgesi edildi mi ve afet bölgesi edilirse ne olur merak ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Elazığ afet bölgesi edildi mi? Afet bölgesi edilirse ne olur? Detaylar haberimizdedir…

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER HANGİLERİ?

Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Depremde şu ana kadar 35 bin 418 kişi hayatını kaybederken, 105 bin 505 kişi de yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 oldu. Depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzede tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

ELAZIĞ AFET BÖLGESİ EDİLDİ Mİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası afet bölgesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendireceğini duyuran Çelik şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

Depremde yakınını kaybeden kişiler için "10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor" diye konuşan Çelik, "Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler." değerlendirmesinde bulundu.

AFET BÖLGESİ EDİLİRSE NE OLUR?

Yangın, heyelan, sel, deprem vb. gibi doğal afetler sonucunda bazı bölgelerde yaşam olumsuz etkilenmektedir. Bu bakımdan doğal afetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için bazı bölgeler afet bölgesi olarak ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde hasarlar kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki vatandaşlara birçok destekten faydalanabiliyor. Kısacası afet bölgesi kapsamında olan yerler ve kişiler bazı desteklerden yararlanabilmektedir.