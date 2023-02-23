Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Afet bölgesi ilan edilen iller araştırılıyor ve hangi illerin afet bölgesi içerisinde olduğu merak ediliyor. İşte Afet bölgesi ilan edilen iller! Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Elazığ ve Sivas afet bölgesi edildi mi?

Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Ardından, Afet bölgesi ilan edilen illeri merak etmekte olan vatandaşlar, Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Sorusu ile yanıt aramakta. İşte Afet bölgesi ilan edilen iller! Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Elazığ ve Sivas afet bölgesi edildi mi?

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER HANGİLERİ?

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye ve Şanlıurfa illeri Afet bölgesi olarak belirlendi. Daha sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir. Bundan sonrasında 11 il olarak zikredeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Sivas'ın Gürün ilçesinde köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi. Buna göre Sivas'ın Gürün ilçesi afet bölgesi olarak değerlendiriliyor.

AFET BÖLGESİ EDİLİRSE NE OLUR?

Yangın, heyelan, sel, deprem vb. gibi doğal afetler sonucunda bazı bölgelerde yaşam olumsuz etkilenmektedir. Bu bakımdan doğal afetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için bazı bölgeler afet bölgesi olarak ilan ediliyor. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde hasarlar kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki vatandaşlara birçok destekten faydalanabiliyor. Kısacası afet bölgesi kapsamında olan yerler ve kişiler bazı desteklerden yararlanabilmektedir.