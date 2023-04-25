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Aferin şarkı sözleri! Mabel Matiz - Aferin sözleri! 'Aferin' şarkı sözleri nelerdir?

Aferin şarkı sözleri! Mabel Matiz - Aferin sözleri! 'Aferin' şarkı sözleri nelerdir?

Gündem Haberleri

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Aferin, Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mabel Matiz aferin şarkı sözleri nelerdir? Aferin şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...

Mabel Matiz - Aferin şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mabel Matiz'e aittir.

AFERİN ŞARKI SÖZLERİ

Halleniyorsun deryaya

Yerin yok bi' damlaya

Anlamıyorsun niye geldi

Bu hayvan bu dünyaya

***

Baktın bana gördün seni

Aynalar anlattı her bi' şeyi

Kırdın da n'oldu karanfili

Tanrıyı üzdün lan aferin

***

Bak manzaraya oku kendini

Kavgalar anlattı her bi' şeyi

Paryaya çektin azarları

Karmayı bozdun sana aferin

***

Gel söndürelim, o yüreğin yanıyorsa

Ben ne bileyim

Aşksa ölüm, tadı bu mu?

***

Gençliğimi bir acı yelin muştası vurdu

Ben ne bileyim

Yaşamanın tadı bu mu?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mabel Matiz Gündem Magazin Haberler

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