Aferin şarkı sözleri! Mabel Matiz - Aferin sözleri! 'Aferin' şarkı sözleri nelerdir?

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Aferin, Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mabel Matiz aferin şarkı sözleri nelerdir? Aferin şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...