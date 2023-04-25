Aferin şarkı sözleri! Mabel Matiz - Aferin sözleri! 'Aferin' şarkı sözleri nelerdir?
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Mabel Matiz'in yeni şarkısı Aferin, Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mabel Matiz aferin şarkı sözleri nelerdir? Aferin şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm şarkı sözleri...
Mabel Matiz - Aferin şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Mabel Matiz'e aittir.
AFERİN ŞARKI SÖZLERİ
Halleniyorsun deryaya
Yerin yok bi' damlaya
Anlamıyorsun niye geldi
Bu hayvan bu dünyaya
***
Baktın bana gördün seni
Aynalar anlattı her bi' şeyi
Kırdın da n'oldu karanfili
Tanrıyı üzdün lan aferin
***
Bak manzaraya oku kendini
Kavgalar anlattı her bi' şeyi
Paryaya çektin azarları
Karmayı bozdun sana aferin
***
Gel söndürelim, o yüreğin yanıyorsa
Ben ne bileyim
Aşksa ölüm, tadı bu mu?
***
Gençliğimi bir acı yelin muştası vurdu
Ben ne bileyim
Yaşamanın tadı bu mu?