Afara var mı, yok mu, neden yok? Afara programı bitti mi, final mi yaptı? Bu akşam Afara Kanal D'de neden yayınlanmıyor, sezon finali mi oldu?

Afara bugün yok mu, neden yok? Afara, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın yaptığı, 15 Nisan 2022 tarihinde Kanal D'de Uğur Aslan tarafından sunulmaya başlayan Cuma geceleri canlı yayımlanan talk show türündeki Türk televizyon programı. Afara var mı, yok mu, neden yok? Afara programı bitti mi, final mi yaptı? Afara Kanal D'de neden yayınlanmıyor, sezon finali mi oldu?

BU AKŞAM AFARA YOK MU, NEDEN YOK?

Afara programı geçtiğimiz hafta sezon finali yaptığı için bugün yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Program geçen hafta 9. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Afara'nın yeni sezonda Kanal D'de yayınlanmaya devam etmesi bekleniyor.

AFARA BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Afara programı sadece sezon finali yaptı. Program tamamen final yapmadı, bitmedi. Afara geçen hafta 9. bölümü ile sezon finali oldu.

BÖLÜMLERE GÖRE AFARA KONUKLARI KİMLERDİR?

1. Bölüm : 15 Nisan 2022 : Haluk Levent, Tolgahan Sayışman, Yasemin Sakallıoğlu

2. Bölüm : 22 Nisan 2022 : Esra Erol, Barış Falay, Toygar Işıklı

3. Bölüm : 29 Nisan 2022 : Serdar Ortaç, Nilgün Belgün, Talat Bulut

4. Bölüm : 6 Mayıs 2022 : Hande Doğandemir, Alican Yücesoy, Murat Kekilli

5. Bölüm : 13 Mayıs 2022 : Onur Buldu, Arda Türkmen, Melek Mosso

6. Bölüm : 20 Mayıs 2022 : Yılmaz Vural, Tuvana Türkay, Asuman Dabak, Cenk Eren

7. Bölüm : 27 Mayıs 2022 : Muazzez Ersoy, Kadir Doğulu, Burcu Kıratlı

8. Bölüm : 3 Haziran 2022 : Atiye, Meltem Yılmazkaya, Jessica May, Sakiler

9. Bölüm : 10 Haziran 2022 : Deniz Tansel Öngel, Şebnem Dönmez, Berkay

AFARA NEDİR?

Afara "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

Afara Uğur Aslan'ın sunacağı eğlence programıdır. Yapımcılığını Polat Yağcı yapmaktadır.

Afara 1. Bölüm Fragmanı yayında! Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın yapacağı eğlence programı Afara bu gece 00.15'te Kanal D'de başlıyor!

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