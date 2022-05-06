Afara sunucusu Uğur Aslan kimdir? Afara sunucusu kimdir, ismi ne? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, çocuğu var mı?
- Güncelleme:
Kanal D'nin beğenilen programı Afara'nın sunucusu kimdir merak ediliyor. Afara program sunucusu Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, çocuğu var mı? İşte detaylar...
Uğur Aslan, Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen. Peki, Afara sunucusu Uğur Aslan kimdir? Afara sunucusu kimdir, ismi ne? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, çocuğu var mı?
Uğur Aslan (d. 9 Şubat 1972, Hatay), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen. Günümüzde, Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Komiser Eren rolünü canlandırmaktadır.
- Uğur Aslan doğum tarihi : 9 Şubat 1972
- Uğur Aslan kaç yaşında : 50 yaşında
- Uğur Aslan nereli : Hatay
- Uğur Aslan mesleği ne : Dizi, Sinema, Tiyatro oyuncusu
Uğur Aslan, 9 Şubat 1972'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.
Aslan, oyunculuk kariyerine lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile başladı. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı. Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi vermektedir. 1999 yılından beri senarist Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan'ın ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.
- 2021 Yargı -
- 2020 Çukur - Emir Varol
- 2019 Kuruluş Osman
- 2017 Siyah Beyaz Ask
- 2017-2018 Kara Sevda
- 2014 -2015 Karadayı
- 2013 Kayıp
- 2010-2012 Yer Gök Aşk
- 2009 Aile Reisi
- 2008 Derdest
- 2005 Gümüş
- 2005 Ofis İşi
- 2005 Kale İçi
- Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım
- Zahir
- Keşanlı Ali Destanı
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
- Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım
- Muhbir
- Azizname
- Şahları da Vururlar
- Bir Şehnaz Oyun
- Kısasa Kısas
- Hamlet
- Macbeth
- Antigone
- Bekleyenler
Sunduğu televizyon programları
- 2022-günümüz - Afara