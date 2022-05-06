Uğur Aslan, Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen. Peki, Afara sunucusu Uğur Aslan kimdir? Afara sunucusu kimdir, ismi ne? Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir, evli mi, çocuğu var mı?

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan (d. 9 Şubat 1972, Hatay), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen. Günümüzde, Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Komiser Eren rolünü canlandırmaktadır.

Uğur Aslan doğum tarihi : 9 Şubat 1972

9 Şubat 1972 Uğur Aslan kaç yaşında : 50 yaşında

50 yaşında Uğur Aslan nereli : Hatay

Hatay Uğur Aslan mesleği ne : Dizi, Sinema, Tiyatro oyuncusu

HAYATI

Uğur Aslan, 9 Şubat 1972'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

Aslan, oyunculuk kariyerine lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile başladı. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı. Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi vermektedir. 1999 yılından beri senarist Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan'ın ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Yargı -

2020 Çukur - Emir Varol

2019 Kuruluş Osman

2017 Siyah Beyaz Ask

2017-2018 Kara Sevda

2014 -2015 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi

ROL ALDIĞI FİLMLER

Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım

Zahir

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Keşanlı Ali Destanı

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım

Muhbir

Azizname

Şahları da Vururlar

Bir Şehnaz Oyun

Kısasa Kısas

Hamlet

Macbeth

Antigone

Bekleyenler

Sunduğu televizyon programları

2022-günümüz - Afara

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