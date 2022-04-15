Uğur Aslan'ın yeni eğlence programı Afara bugün Kanal D'de yayınlanacak. Programın başlamasının akabinde izleyiciler, Afara programı ne zaman, saat kaçta? Uğur Aslan'ın sunacağı Afara programı hangi gün yayınlanacak? Konusu ne, konukları kimler? merak etti. Peki, Afara ne demek? Afara programı Beyaz Show benzeri mi olacak? Afara programı talk show mu olacak?

AFARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Afara programı her hafta Cuma gecesi saat 00:15 'te Kanal D'de ekranlara gelecek.

AFARA PROGRAMI KONUKLARI KİMLER?

Merakla beklenen programın ilk bölüm konukları; oyuncu Tolgahan Sayışman, komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve şarkıcı Haluk Levent olacak.

AFARA NEDİR?

Afara "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

Afara Uğur Aslan'ın sunacağı eğlence programıdır. Yapımcılığını Polat Yağcı yapmaktadır.

Afara 1. Bölüm Fragmanı yayında! Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın yapacağı eğlence programı Afara bu gece 00.15'te Kanal D'de başlıyor!

AFARA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Afara kelimesi TDK'ya yer almıyor fakat afaranın birçok anlamı bulunmaktadır.

Afara'nın anlamları şöyle:

- Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.

- Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

- Tütün tozu, ufalanmış tütün.

Bazı kaynaklara göre afara kelimesi "Çok yaramaz, kötü." anlamlarına da geliyor.