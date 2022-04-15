Afara programı ne zaman, saat kaçta? Uğur Aslan'ın sunacağı Afara programı hangi gün yayınlanacak? Konusu ne, konukları kimler?
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Afara Uğur Aslan'ın sunacağı eğlence programıdır. Yapımcılığını Polat Yağcı yapmaktadır. Afara ilk bölümüyle bugün yayınlanacak. Programın tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Afara programı ne zaman, saat kaçta? Uğur Aslan'ın sunacağı Afara programı hangi gün yayınlanacak? Konusu ne, konukları kimler? İşte detaylar...
Uğur Aslan'ın yeni eğlence programı Afara bugün Kanal D'de yayınlanacak. Programın başlamasının akabinde izleyiciler, Afara programı ne zaman, saat kaçta? Uğur Aslan'ın sunacağı Afara programı hangi gün yayınlanacak? Konusu ne, konukları kimler? merak etti. Peki, Afara ne demek? Afara programı Beyaz Show benzeri mi olacak? Afara programı talk show mu olacak?
Afara programı her hafta Cuma gecesi saat 00:15 'te Kanal D'de ekranlara gelecek.
Merakla beklenen programın ilk bölüm konukları; oyuncu Tolgahan Sayışman, komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve şarkıcı Haluk Levent olacak.
Afara "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.
Afara Uğur Aslan'ın sunacağı eğlence programıdır. Yapımcılığını Polat Yağcı yapmaktadır.
Afara 1. Bölüm Fragmanı yayında! Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın yapacağı eğlence programı Afara bu gece 00.15'te Kanal D'de başlıyor!
Afara kelimesi TDK'ya yer almıyor fakat afaranın birçok anlamı bulunmaktadır.
Afara'nın anlamları şöyle:
- - Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.
- - Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.
- - Tütün tozu, ufalanmış tütün.
Bazı kaynaklara göre afara kelimesi "Çok yaramaz, kötü." anlamlarına da geliyor.