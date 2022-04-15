Afara ne demek? TDK'ya göre Afara nedir, ne anlama geliyor? Afara nedir?
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Uğur Arslan'ın yeni programı Afara bu gece Kanal D'de başlayacak. Program başlamadan önce izleyiciler, Afara ne demek? TDK'ya göre Afara nedir, ne anlama geliyor? Afara nedir? merak etti. Peki, Afara ne anlama geliyor? Afara ne demektir? Afara kelimesinin manası nedir? İşte detaylar...
Afara anlamı ne demek merak ediliyor. TDK'ya göre Afara anlamı nedir? Sözlükte afara kelimesi geçiyor mu? Afara ne demek? TDK'ya göre Afara nedir, ne anlama geliyor? Afara nedir? Ayrıntılar sizlerle...
Afara kelimesi TDK'ya yer almıyor fakat afaranın birçok anlamı bulunmaktadır.
Afara'nın anlamları şöyle:
- - Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.
- - Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.
- - Tütün tozu, ufalanmış tütün.
Bazı kaynaklara göre afara kelimesi "Çok yaramaz, kötü." anlamlarına da geliyor.
Türk Dil Kurumu'nda afara kelimesi geçmemektedir.
Afara "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.