Afara ne demek? TDK'ya göre Afara nedir, ne anlama geliyor? Afara nedir?

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AFARA NE DEMEK?

Afara kelimesi TDK'ya yer almıyor fakat afaranın birçok anlamı bulunmaktadır.

Afara'nın anlamları şöyle:

- Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.

- Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

- Tütün tozu, ufalanmış tütün.

Bazı kaynaklara göre afara kelimesi "Çok yaramaz, kötü." anlamlarına da geliyor.

TDK'YA GÖRE AFARA NEDİR?

Türk Dil Kurumu'nda afara kelimesi geçmemektedir.

AFARA NEDİR?

Afara "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.