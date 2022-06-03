Afara konukları kimlerdir? 3-4 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler kimdir? - Haberler

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Afara konukları kimlerdir? 3-4 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler kimdir?

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Afara konukları kimlerdir? 3-4 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler kimdir?

Uğur Aslan'ın yeni programı Afara bugün 8. bölümüyle ekranlara gelecek. Programın başlamasına yakın izleyiciler, Afara konukları kimler? 3-4 Haziran Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler kimdir? merak etti. Peki, Afara'nın konukları kimlerdir? İşte detaylar...

Afara Uğur Aslan'ın sunacağı eğlence programıdır. Yapımcılığını Polat Yağcı yapmaktadır. Afara ilk bölümüyle bugün yayınlanacak. Program başlamadan önce konukları merak edildi. Peki, Afara konukları kimler? 3-4 Haziran Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler Kıratlı kimdir?

AFARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Afara programı her hafta Cuma gecesi saat 00:15 'te Kanal D'de ekranlara gelecek.

AFARA PROGRAMI KONUKLARI KİMLER?

Merakla beklenen Afara programının 8. bölüm konukları Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler olacak.

Afara konukları kimlerdir? 3-4 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler kimdir?Atiye

Afara konukları kimlerdir? 3-4 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler kimdir?Meltem Yılmazkaya

Afara konukları kimlerdir? 3-4 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Atiye, Meltem Yılmazkaya ve Sakiler kimdir?Sakiler

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