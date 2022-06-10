Afara konukları kimlerdir? 10-11 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Deniz Tansel Öngel, Şebnem Dönmez ve Berkay kimdir? - Haberler

Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 10 Haziran Gelinim Mutfakta Puan Durumu! Gelinim Mutfakta bu hafta puan durumu!

10 Haziran Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?