Afara konukları kimlerdir? 10-11 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Deniz Tansel Öngel, Şebnem Dönmez ve Berkay kimdir? - Haberler

Afara konukları kimlerdir? 10-11 Haziran Cuma Afara programı konuklar kimler? Deniz Tansel Öngel, Şebnem Dönmez ve Berkay kimdir?
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Uğur Aslan'ın yeni programı Afara bugün 9. bölümüyle ekranlara gelecek. Programın başlamasına yakın izleyiciler, Afara konukları kimler? 10-11 Haziran Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Deniz Tansel Öngel, Şebnem Dönmez ve Berkay kimdir? merak etti. Peki, Afara'nın konukları kimlerdir? İşte detaylar...
Afara Uğur Aslan'ın sunacağı eğlence programıdır. Yapımcılığını Polat Yağcı yapmaktadır. Afara 9. bölümüyle bugün yayınlanacak. Program başlamadan önce konukları merak edildi. Peki, Afara konukları kimler? 10-11 Haziran Cuma Afara programı konukları kimlerdir? Deniz Tansel Öngel, Şebnem Dönmez ve Berkay kimdir?
AFARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Afara programı her hafta Cuma gecesi saat 00:15 'te Kanal D'de ekranlara gelecek.
Afara programı bugün sezon finali ile ekranlara gelecek.
AFARA PROGRAMI KONUKLARI KİMLER?
Merakla beklenen Afara programının 9. bölüm konukları Deniz Tansel Öngel, Şebnem Dönmez ve Berkay olacak.
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