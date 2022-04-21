Afara hangi gün? Bu haftaki konuklar kim? Uğur Aslan'ın sunduğu Afara hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Afara hangi gün, hangi kanalda sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uğur Aslan'ın yeni eğlence programı Afara Kanal D'de yayınlanıyor. Programın başlamasının ardından izleyiciler, Afara programı ne zaman, saat kaçta? Uğur Aslan'ın sunacağı Afara programı hangi gün yayınlanacak? Konusu ne, konukları kimler? merak etti. Peki, Afara hangi gün? Uğur Aslan'ın sunduğu Afara hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

AFARA HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Afara programı her hafta Cuma gecesi saat 00:15 'te Kanal D'de ekranlara gelecek.

Afara 1. Bölüm yayında! Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği Uğur Aslan'ın ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılar ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşatan Afara ilk bölümüyle ekrana geldi!

AFARA BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programı ikinci bölümü ile ekrana geliyor. Afara 2.bölüm konukları belli oldu. Afara'nın bu haftaki konukları Esra Erol, Toygar Işıklı ve Barış Falay.

AFARA NEDİR?

Afara "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

Afara Uğur Aslan'ın sunacağı eğlence programıdır. Yapımcılığını Polat Yağcı yapmaktadır.

Afara 1. Bölüm Fragmanı yayında! Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın yapacağı eğlence programı Afara bu gece 00.15'te Kanal D'de başlıyor!

AFARA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Afara kelimesi TDK'ya yer almıyor fakat afaranın birçok anlamı bulunmaktadır.

Afara'nın anlamları şöyle:

- Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.

- Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

- Tütün tozu, ufalanmış tütün.

Bazı kaynaklara göre afara kelimesi "Çok yaramaz, kötü." anlamlarına da geliyor.

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