Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD yardımı için vatandaşlar seferber oldu. Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenerek deprem yardım kampanyaları başlattılar. Toplanan yardımlar deprem bölgesine AFAD aracılıyla ulaştırması hedefleniyor. Peki, AFAD yardımı nasıl, nereden yapılır? AFAD destek SMS bilgileri nelerdir? AFAD nedir ve görevleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Afad yardımı Kahramanmaraş merkez olmak üzere, 10 ilde ciddi hasar ve can kaybına neden olan 7.4 büyüklüğündeki depremle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Depremzedelere yardımda bulunmakisteyen vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenerek deprem yardım kampanyaları başlattılar. Toplanan yardımlar deprembölgesine AFAD aracılıyla ulaştırması hedefleniyor. Peki, AFAD yardımı nasıl, nereden yapılır? AFAD destek SMS bilgileri nelerdir? AFAD nedir ve görevleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

AFAD YARDIMI NASIL ALINIR?

Çok sayıda kentte yaşanan doğal afet ve depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım etmek isteyen vatandaşlar için yardımların AFAD koordinesinden yapılacağı bildirildi. SMS ile yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar DEPREM" ya da "AFET" yazarak 1866'ya kısa mesaj göndererek 10 TL bağış yapabilecekler.

AFAD NE GİBİ DURUMLADA ARNIR?

İçişleri Bakanlığının girişimiyle acil durum numaraları 112 altında birleştirilmiştir. 112'yi arayarak sadece sağlık merkezlerine değil aynı zamanda polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD, itfaiye ve orman yangın birimlerine ulaşmak mümkündür.

AFAD NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

AFAD'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.