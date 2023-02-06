Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Afad, 10 ilde yıkıma neden olan depremde 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 440 kişi yaralandığını aktardı. İşte, AFAD telefon numaraları! Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye AFAD yardım iletişim/ telefon numaraları

DEPREM BÖLGESİ AFAD İLETİŞİM NUMARALARI

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0 322 227 28 54 / 322 227 28 55

Fax 0 322 227 39 02

Adres

Yenibaraj Mahallesi 68017. Sokak No :2 Seyhan / ADANA

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0416 216 12 34 - 12 31

Fax

0 416 216 11 13

Adres

Atınşehir Mah. Konukoğlu Cad. No: 33/1

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0 412 326 11 56

Fax

0 412 326 13 53

Adres

Silvan Yolu. 13 Km. Polis Okulu Yanı. Karaçalı. Sur/DİYARBAKIR

Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0 342 336 26 92

Fax

0 342 336 06 31

Adres

Kolej Tepe Mahallesi. 55 Sokak. No: 10 Şahinbey

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0 326 233 54 15-16-17

Fax

0 326 233 54 19

Adres

Silahlı Kuv. Caddesi. Kışlasaray Mahallesi. No: 41

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0 348 813 44 78

Fax

0 348 813 94 90 / 348 882 21 04

Adres

Öncüpınar Mahallesi. İl Özel İdari. Zemin Kat

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0 422 212 84 32

Fax

0 422 212 84 23

Adres

Fırat Mahallesi İpek Caddesi Kuzey Sok. No:68/7. Battalgazi-Malatya

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0 328 826 20 01

Fax

0 328 826 20 03

Adres

Esenevler Mah. İstasyon Karşısı Ray Sokak No:1 - Osmaniye

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon

0 414 313 72 90 / 0 414 314 08 52

Fax

0 414 313 40 06

Adres

Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Cad. No : 9 İl Özel İdaresi 63300 Şanlıurfa