AFAD telefon numaraları! Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye AFAD yardım iletişim/ telefon numaraları
Gündem Haberleri
Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Üzücü gelişme sonrası Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye AFAD yardım iletişim/ telefon numaraları araştırıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Afad, 10 ilde yıkıma neden olan depremde 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 440 kişi yaralandığını aktardı. İşte, AFAD telefon numaraları! Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye AFAD yardım iletişim/ telefon numaraları
DEPREM BÖLGESİ AFAD İLETİŞİM NUMARALARI
Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0 322 227 28 54 / 322 227 28 55
Fax 0 322 227 39 02
Adres
Yenibaraj Mahallesi 68017. Sokak No :2 Seyhan / ADANA
Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0416 216 12 34 - 12 31
Fax
0 416 216 11 13
Adres
Atınşehir Mah. Konukoğlu Cad. No: 33/1
Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0 412 326 11 56
Fax
0 412 326 13 53
Adres
Silvan Yolu. 13 Km. Polis Okulu Yanı. Karaçalı. Sur/DİYARBAKIR
Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0 342 336 26 92
Fax
0 342 336 06 31
Adres
Kolej Tepe Mahallesi. 55 Sokak. No: 10 Şahinbey
Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0 326 233 54 15-16-17
Fax
0 326 233 54 19
Adres
Silahlı Kuv. Caddesi. Kışlasaray Mahallesi. No: 41
Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0 348 813 44 78
Fax
0 348 813 94 90 / 348 882 21 04
Adres
Öncüpınar Mahallesi. İl Özel İdari. Zemin Kat
Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0 422 212 84 32
Fax
0 422 212 84 23
Adres
Fırat Mahallesi İpek Caddesi Kuzey Sok. No:68/7. Battalgazi-Malatya
Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0 328 826 20 01
Fax
0 328 826 20 03
Adres
Esenevler Mah. İstasyon Karşısı Ray Sokak No:1 - Osmaniye
Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Telefon
0 414 313 72 90 / 0 414 314 08 52
Fax
0 414 313 40 06
Adres
Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Cad. No : 9 İl Özel İdaresi 63300 Şanlıurfa