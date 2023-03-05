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AFAD son depremler (GÜNCEL) Deprem mi oldu? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de deprem mi oldu? 5 Mart AFAD son depremler listesi!

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AFAD son depremler (GÜNCEL) Deprem mi oldu? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de deprem mi oldu? 5 Mart AFAD son depremler listesi!

AFAD son depremler listesi! İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İşte, Yakınımdaki deprem nerede oldu? Yanıtı haberimizde...

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiHatay'ın İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afad son depremler! Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-03-05 23:49:4636.76236.1585.39MW4.5Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.35 km] Payas (Hatay)558712
2023-03-05 23:26:4637.2536.7876.89ML1.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)558713
2023-03-05 23:16:4637.80237.7457.04ML1.7Gölbaşı (Adıyaman)558711
2023-03-05 23:12:3436.70136.1477.0ML2.2Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.26 km] İskenderun (Hatay)558709
2023-03-05 23:04:1440.9242.2597.03ML2.4Olur (Erzurum)558707
2023-03-05 23:03:1237.30436.817.23ML1.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)558710
2023-03-05 23:01:0637.5137.2087.01ML1.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558708
2023-03-05 22:58:3036.79536.1857.04ML1.2Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.01 km] Payas (Hatay)558703
2023-03-05 22:55:0137.3136.7267.0ML0.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)558706
2023-03-05 22:50:3737.83437.4877.0ML1.6Nurhak (Kahramanmaraş)558702
2023-03-05 22:46:4037.99338.1667.0ML1.1Çelikhan (Adıyaman)558704
2023-03-05 22:46:1840.42626.056.8ML1.4Ege Denizi - [23.82 km] Enez (Edirne)558705
2023-03-05 22:43:0137.49437.0258.58ML1.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558701
2023-03-05 22:38:4236.14635.897.01ML1.7Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.85 km] Samandağ (Hatay)558699
2023-03-05 22:36:2836.57336.4916.99ML1.6Kırıkhan (Hatay)558700
2023-03-05 22:33:3537.82536.5497.01ML2.2Onikişubat (Kahramanmaraş)558698
2023-03-05 22:25:2737.68637.4487.01ML2.2Çağlayancerit (Kahramanmaraş)558696
2023-03-05 22:23:2438.13537.8526.99ML3.3Doğanşehir (Malatya)558695
2023-03-05 22:17:4138.18938.1426.99ML2.3Yeşilyurt (Malatya)558697
2023-03-05 22:14:1038.61739.6717.0ML2.6Merkez (Elazığ)558694
2023-03-05 22:07:1538.0636.5527.0MW3.7Göksun (Kahramanmaraş)558688
2023-03-05 21:48:5437.51837.2076.93ML1.6Pazarcık (Kahramanmaraş)558692
2023-03-05 21:47:4437.5137.127.01ML1.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558693
2023-03-05 21:41:4437.99838.1627.01ML1.6Çelikhan (Adıyaman)558690
2023-03-05 21:39:2438.5740.4827.06ML1.8Lice (Diyarbakır)558689
2023-03-05 21:37:5137.4436.87110.44ML1.4Türkoğlu (Kahramanmaraş)558691
2023-03-05 21:25:5337.35436.8417.32ML1.2Türkoğlu (Kahramanmaraş)558687
2023-03-05 21:14:4637.75237.7976.33ML2.7Besni (Adıyaman)558686
2023-03-05 21:05:4138.20138.6996.98ML1.8Pütürge (Malatya)558685
2023-03-05 20:59:0539.17940.1317.0ML2.5Yayladere (Bingöl)558683
2023-03-05 20:50:4138.20838.1167.01ML1.6Yeşilyurt (Malatya)558682
2023-03-05 20:47:3438.07137.7377.03ML2.0Doğanşehir (Malatya)558680
2023-03-05 20:42:0338.26138.1916.99ML1.9Yeşilyurt (Malatya)558672
2023-03-05 20:39:3837.85726.9396.91ML1.5Ege Denizi - [22.85 km] Menderes (İzmir)558677
2023-03-05 20:37:4338.2937.8229.99ML1.8Akçadağ (Malatya)558670
2023-03-05 20:31:2638.57938.0647.0ML2.1Yazıhan (Malatya)558673
2023-03-05 20:30:3938.57738.0757.03ML1.8Yazıhan (Malatya)558675
2023-03-05 20:23:4137.89336.5217.0ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)558671
2023-03-05 20:22:0937.61437.2717.0ML1.4Pazarcık (Kahramanmaraş)558676
2023-03-05 20:20:2737.24636.8177.0ML2.0Türkoğlu (Kahramanmaraş)558674
2023-03-05 20:17:0137.30936.8387.0ML1.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)558679
2023-03-05 20:16:5838.10437.8526.99ML1.8Doğanşehir (Malatya)558678
2023-03-05 20:11:4337.336.7867.0ML1.4Türkoğlu (Kahramanmaraş)558681
2023-03-05 20:09:2637.90136.46.95ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)558669
2023-03-05 20:02:2137.89827.1826.87ML1.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.62 km] Kuşadası (Aydın)558684
2023-03-05 20:00:1337.31636.7677.0ML1.4Türkoğlu (Kahramanmaraş)558668
2023-03-05 19:54:5736.89436.4246.88ML2.3Dörtyol (Hatay)558661
2023-03-05 19:54:3638.71335.3217.04ML3.0Hacılar (Kayseri)558666
2023-03-05 19:52:3938.539.5447.0ML1.4Maden (Elazığ)558665
2023-03-05 19:50:4037.91638.0616.68ML1.6Doğanşehir (Malatya)558664
2023-03-05 19:50:0441.80142.2379.27ML1.6Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [38.93 km] Şavşat (Artvin)558667
2023-03-05 19:48:5337.88836.2376.78ML1.7Saimbeyli (Adana)558662
2023-03-05 19:48:1437.3536.7097.0ML0.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)558663
2023-03-05 19:43:5437.90736.6556.99ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş)558658
2023-03-05 19:36:1337.95937.5917.0ML2.2Nurhak (Kahramanmaraş)558657
2023-03-05 19:34:3138.5840.9216.78ML1.7Kulp (Diyarbakır)558659
2023-03-05 19:33:3038.01829.10312.78ML1.1Pamukkale (Denizli)558660
2023-03-05 19:30:4937.97237.6577.06ML2.6Doğanşehir (Malatya)558655
2023-03-05 19:29:5738.05237.5387.11ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)558656
2023-03-05 19:29:0537.33636.8246.35ML1.4Türkoğlu (Kahramanmaraş)558652
2023-03-05 19:27:0137.87536.3596.97ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)558651
2023-03-05 19:24:1037.20336.6169.02ML2.8Bahçe (Osmaniye)558648
2023-03-05 19:13:1538.11636.5696.98ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)558654
2023-03-05 19:11:4138.20138.6677.44ML2.6Pütürge (Malatya)558649
2023-03-05 19:10:0337.99937.076.83ML2.0Ekinözü (Kahramanmaraş)558650
2023-03-05 19:06:5337.88236.247.0ML1.8Saimbeyli (Adana)558653
2023-03-05 19:03:2138.5940.8767.11ML3.4Kulp (Diyarbakır)558641
2023-03-05 19:01:2537.50437.0066.66ML1.1Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558642
2023-03-05 18:56:3638.28337.810.42ML2.5Akçadağ (Malatya)558644
2023-03-05 18:53:5336.17435.967.0ML2.0Samandağ (Hatay)558645
2023-03-05 18:52:4539.45427.8867.02ML1.4Altıeylül (Balıkesir)558647
2023-03-05 18:50:5837.49537.2077.31ML1.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558643
2023-03-05 18:49:2138.28937.81510.75ML3.2Akçadağ (Malatya)558632
2023-03-05 18:48:4537.31336.8376.56ML0.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)558646
2023-03-05 18:43:0438.22938.61612.38ML2.0Pütürge (Malatya)558635
2023-03-05 18:39:0040.40926.0236.72ML1.7Ege Denizi - [21.30 km] Gökçeada (Çanakkale)558640
2023-03-05 18:35:2738.22337.2846.97ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)558633
2023-03-05 18:33:1437.34337.0367.0ML1.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)558639
2023-03-05 18:32:2538.29238.2017.02ML1.6Yeşilyurt (Malatya)558638
2023-03-05 18:31:0237.47137.1897.14ML1.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558630
2023-03-05 18:29:5237.21338.4277.48ML2.3Bozova (Şanlıurfa)558637
2023-03-05 18:24:5640.42425.9699.09ML2.0Ege Denizi - [21.95 km] Gökçeada (Çanakkale)558634
2023-03-05 18:15:0737.3637.0567.51ML1.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558636
2023-03-05 18:08:0538.18938.1157.08ML2.3Yeşilyurt (Malatya)558629
2023-03-05 18:05:3637.44236.866.35ML1.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)558631
2023-03-05 18:02:3337.78737.6969.49ML2.3Gölbaşı (Adıyaman)558628
2023-03-05 17:58:1135.29828.6521.52ML2.4Akdeniz - [124.19 km] Kaş (Antalya)558627
2023-03-05 17:58:0338.15638.5987.03ML1.9Battalgazi (Malatya)558625
2023-03-05 17:51:0337.35237.00911.31ML0.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)558624
2023-03-05 17:46:5638.20938.68812.92ML1.1Pütürge (Malatya)558626
2023-03-05 17:41:5938.12636.5887.0ML2.5Göksun (Kahramanmaraş)558623
2023-03-05 17:36:0740.40525.95112.87ML3.1Ege Denizi - [19.53 km] Gökçeada (Çanakkale)558621
2023-03-05 17:33:2137.83536.5457.0ML1.8Onikişubat (Kahramanmaraş)558622
2023-03-05 17:26:4937.46637.1659.43ML1.5Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558619
2023-03-05 17:18:0337.47437.1747.07ML1.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)558616
2023-03-05 17:17:3338.18837.8897.0ML2.0Doğanşehir (Malatya)558612
2023-03-05 17:16:1137.32337.1116.27ML1.0Pazarcık (Kahramanmaraş)558613
2023-03-05 17:11:5737.85236.5575.59ML2.1Onikişubat (Kahramanmaraş)558618
2023-03-05 17:10:4637.8927.1626.63ML0.8Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.47 km] Kuşadası (Aydın)558620
2023-03-05 17:06:4537.85436.6387.0ML2.0Onikişubat (Kahramanmaraş)558617

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

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Son depremler Deprem AFAD 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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