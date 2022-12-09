AFAD personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır, şartları ne?

AFAD 80 memur alacağını resmi gazetede duyurmasının ardından binlerce aday AFAD personel alım ne zaman? AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD hangi kadrolara personel alımı yapacak? Yaş sınırı var mı? KPSS şartı var mı? İşte AFAD personel alımına dair merak edilenler....

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İçişler Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AFAD personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası gündem oldu. Vatandaşlar AFAD personel alım başvuru tarihini ve şartlarını neler? AFADF memur alımı kontenjan dağlımı nedir? Yaş sınırı olacak mı? KPSS şartı olacak mı?AFAD hangi kadrolara personel alımı yapacak? Detaylarhaberimizde...

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AFAD personel alımı başvuruları 23 Ocak'ta başlayacak, 30 Ocak'ta ise sona erecek. Başvurular İşe Alım Kapısı internet sitesi üzerinden yapılacak. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; giriş sınavı sözlü olarak 27 Şubat ile 3 Mart arasında AFAD Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek.

AFAD 80 MEMUR ALIMI KONTEJAN DAĞLIMI NEDİR?

43 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı

8 Denetçi Yardımcısı,

29 Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı,

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

AFAD Memur alımında tüm pozisyonlarda geçerli olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu bağlamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.

KONTEJNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Alım yapılacak alana göre ilgili kontenjanlar için Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS ŞARTI OLACAK MI?

AFAD Memur alımları kapsamında 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu personeli Seçme Sınavından puan almış olmak şartı aranacak. Taban puanlar 70 olarak bildirildi.

YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

İlgili kontenjanlar için adayların 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.) şartını sağlıyor olmaları gerekmektedir.