AFAD Oğuzhan Uğur'a Teşekkür Belgesi mi verdi?

6 Şubat depreminde deprem zamanı ve sonrasındaki süreçte sahada aktif olarak aksiyon alan ve çalışan isimlerden biri de sunucu Oğuzhar Uğur'du. Oğuzhan Uğur, bu süreçte yaptığı işlerle takdirleri toplamıştı zaman zaman da eleştirileirn odaı haline gelmişti. Peki, AFAD Oğuzhan Uğur'a Teşekkür Belgesi verdi mi?

AFAD OĞUZHAN UĞUR'A TEŞEKKÜR BELGESİ Mİ VERDİ?

AFAD, afet sürecinde maddi manevi hiçbir yardımlarını depremzedelerden esirgemeyen Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi yolladı.

Oğuzhan Uğur, belgeyi Instagram hesabında hikaye olarak paylaştı.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Doğum: 29 Ocak 1984 (39 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.

2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.