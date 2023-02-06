Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Depremde kurtarma çalışmaları için AFAD acil iletişim numaraları kaçtır merak edildi. Peki, AFAD numaraları kaçtır? İl il AFAD deprem yardım telefon numaraları kaçtır? AFAD Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman numarası nedir? İşte tüm numaralar...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde afetzedelere ve deprem bölgesine bağış yapma isteği geliyor.

Afad deprem iletişim numaraları nelerdir merak ediliyor. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların acil çağrılar için Afad'ın resmi telefon numaralarını kullanmaları tavsiye edilmektedir. Peki, Afad numaraları kaçtır? İl il AFAD deprem yardım telefon numaraları kaçtır? AFAD Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman numarası kaçtır? İşte detaylar...

AFAD NEDİR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

AFAD ACİL DURUM İLETİŞİM TELEFON NUMARALARI KAÇTIR? (GÜNCEL NUMARALAR)