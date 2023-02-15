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AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

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AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Halk yardım seferberliği ile bölgeye yardım yapmaya başladı. Peki, AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

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6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Deprem sonrası bağış organizasyonları yapılırken AFAD nasıl bağış yapılır merak edilir. Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD'A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!

AFAD BAĞIŞ SAYFASI

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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