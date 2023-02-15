AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!
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Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Halk yardım seferberliği ile bölgeye yardım yapmaya başladı. Peki, AFAD nasıl bağış yapılır? Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!
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6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından bölgede yüzlerce bina yıkıldı yada ağır hasar aldı. Deprem sonrası bağış organizasyonları yapılırken AFAD nasıl bağış yapılır merak edilir. Deprem AFAD bağış banka hesap numaraları!