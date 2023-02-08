AFAD'ın deprem ihtiyacı listesinde neler var ve deprem bölgesine ne gönderilir, neye ihtiyaç var vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tüm Türkiye tek yürek olup bölgeye yardım ulaştırmak için çabalarken AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı. AFAD'ın deprem ihtiyacı listesinde neler var ve deprem bölgesine ne gönderilir, neye ihtiyaç var araştırılıyor. Peki, AFAD'ın deprem ihtiyacı listesinde neler var? Deprem bölgesine ne gönderilir, neye ihtiyaç var?

Kahramanmaraş ve 10 ilimizde büyük yıkım yaratan depremin ardından tüm ülke seferber oldu. Afad'ın deprem ihtiyacı listesinde neler var ve deprem bölgesine ne gönderilir, neye ihtiyaç var merak ediliyor. Afad'ın deprem ihtiyacı listesinde neler var ve deprem bölgesine ne gönderilir, neye ihtiyaç var araştırılıyor. Afad'ın deprem ihtiyacı listesinde neler var? Deprem bölgesine ne gönderilir, neye ihtiyaç var? Detaylar haberimizdedir…

AFAD'IN DEPREM İHTİYACI LİSTESİNDE NELER VAR?

Paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" bilgisi verildi.

DEPREM BÖLGESİNE NE GÖNDERİLİR, NEYE İHTİYAÇ VAR?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilde yaşanan yıkım sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye tek yürek olup bölgeye yardım ulaştırmak için çabalarken AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı. Listede elektrikli ısıtıcı, tüp, odun sobası, odun, powerbank, jeneratör, mont, çorap, ayakkabı, uyku tulumu, su, ekmek ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Öte yandan deprem bölgelerine yapılacak aynî bağışlarda öncelikli kabul edilecek ihtiyaç listesi paylaşıldı. O liste şu şekilde: "Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık, tava, ketıl, kavurma, barbunya, peynir, konserve, çay, kahve, kaşar-peynir, zeytin, su, ekmek ve hazır gıda."