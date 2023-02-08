Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilde yaşanan yıkım sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye tek yürek olup bölgeye yardım ulaştırmak için çabalarken AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında AFAD ihtiyaç listesinde neler var? Deprem yardımı için ne gerekli? AFAD deprem ihtiyaç listesi! araması yaptı.

Kahramanmaraş ve 10 ilimizde büyük yıkım yaratan depremin ardından tüm ülke seferber oldu. Vatandaşlar dört bir yandan topladıkları yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için çalışırken Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda öncelikli ihtiyaç listesi paylaşıldı. Büyük yıkım yaşayan vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenler ise AFAD ihtiyaç listesinde neler var? Deprem yardımı için ne gerekli? AFAD deprem ihtiyaç listesi! araması yaptı.

AFAD İHTİYAÇ LİSTESİNDE NELER VAR?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilde yaşanan yıkım sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye tek yürek olup bölgeye yardım ulaştırmak için çabalarken AFAD öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı. Listede elektrikli ısıtıcı, tüp, odun sobası, odun, powerbank, jeneratör, mont, çorap, ayakkabı, uyku tulumu, su, ekmek ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı. Paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" bilgisi verildi.

Öte yandan deprem bölgelerine yapılacak aynî bağışlarda öncelikli kabul edilecek ihtiyaç listesi paylaşıldı. O liste şu şekilde: "Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık, tava, ketıl, kavurma, barbunya, peynir, konserve, çay, kahve, kaşar-peynir, zeytin, su, ekmek ve hazır gıda."