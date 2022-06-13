Afad hayati uyarı bildirimi nasıl açılır merak ediliyor. ürkiye'de günlerdir devam eden sağanak yağışlar birçok ilde hayatı felç ederken, başta Ankara olmak üzere şehirlerden gelen acı haberler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı ( Afad ) da harekete geçirdi. AFAD tarafından gönderilen AFAD hayati uyarı bildirimi nasıl açılır? AFAD uyarı bildirimi nedir? AFAD uyarı mesajı gelmedi, AFAD uyarı mesajı neden gelmedi? İşte detaylar...

AFAD UYARI BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR?

Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Bildirimler" kısmına girdiğinizde karşınıza çıkan "Hayati bildirim" çubuğunu açarsanız acil durum uyarıları telefonunuza gelir.

AFAD ACİL DURUM UAYRI MESAJI GÖNDERDİ!

AFAD tarafından gönderilen uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız." ifadelerine yer verildi.

AFAD'ın akıllı telefonlara gönderdiği bildirim, birçok kişinin kısa süreli korku yaşamasına neden olurken, mesaja anlam veremeyen çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden yorum üstüne yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının Hayati Uyarı Bildirimi ile ilgili art arda paylaşımları sonrası #afad etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte sosyal medyadaki o yorumlardan bazıları;



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