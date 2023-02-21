Depremde yaralananların çadır bulamadıkları için hasarlı binalarda kalmak zorunda kalan vatandaşlar olduğu iddiası ortaya atılırken, çadır yetersizliği konusunda ağır eleştiriler yapıldı. Tepkilere yanıt veren AFAD açıklama yaptı. Peki, AFAD Hatay'a kaç çadır gönderdi? Hatay'a kaç çadır gitti?

Afad Hatay'a kaç çadır gönderdi? Depremde yaralananların çadır bulamadıkları için hasarlı binalarda kalmak zorunda kalan vatandaşlar olduğu iddiası ortaya atılırken, çadır yetersizliği konusunda ağır eleştiriler yapıldı. Tepkilere yanıt veren AFAD açıklama yaptı. Peki, AFAD Hatay'a kaç çadır gönderdi? Hatay'a kaç çadır gitti? Detaylar...

AFAD HATAY'A KAÇ ÇADIR GÖNDERDİ?

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay dün gece meydana gelen 6.4'lük yeni bir depremle büyük korku yaşadı. Depremde yaralananların çadır bulamadıkları için hasarlı binalarda kalmak zorunda kalan vatandaşlar olduğu iddiası ortaya atılırken, çadır yetersizliği konusunda ağır eleştiriler yapıldı. Tepkilere yanıt veren AFAD, deprem bölgesinde 300 bin 809 çadırın kurulumunun yapıldığını açıklayarak 10 ildeki rakamları tek tek paylaştı.

Bölgede, 300 bin 809 çadır kurulumu tamamlandı. Bu kapsamda, Hatay'da 69 bin 766, Kahramanmaraş'ta 66 bin 685, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 45 bin 852, Malatya'da 25 bin 380, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 838, Osmaniye'de 7 bin 170, Diyarbakır'da 6 bin 328, Kilis'te 3 bin 605 çadır kuruldu.