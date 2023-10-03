"AFAD hak sahipliği sonuçları nereden sorgulanır, bakılır, sorgulama ekranı 2023!" Merak konusu oldu. Hak sahipliği başvuru sonuçları, yıkılmış, ağır hasarlı ve orta hasarlı binaları için belirli haklara sahip olabilecek vatandaşlar için büyük bir öneme sahiptir. Peki, AFAD hak sahipliği sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Pek çok vatandaş, AFAD hak sahipliği başvuru sonuçlarını E-Devlet üzerinden takip ederek devletin sunmuş olduğu haklardan yararlanma imkanına sahip olmayı umuyor. AFAD hak sahipliği başvurusu yapan depremzedeler, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklemektedirler. Peki, AFAD HAK SAHİPLİĞİ sonuçları açıklandı mı? AFAD hak sahipliği sonuçları nereden sorgulanır, bakılır, sorgulama ekranı 2023! İşte detaylar…

AFAD HAK SAHİPLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılında meydana gelen doğal afetlerin etkisiyle konutlarını, işyerlerini ve ahırlarını kaybeden vatandaşların hak sahipliği başvuru sonuçları resmi olarak açıklandı. AFAD, bu sonuçları e-Devlet platformu ve AFAD il müdürlükleri aracılığıyla duyurdu. Özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası birçok bina zarar gördü ve vatandaşların kalıcı konut başvuruları tamamlandı.

AFAD HAK SAHİPLİĞİ SONUÇ SORGULAMA ÖĞRENME SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

AFAD HAK SAHİPLİĞİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR, BAKILIR, SORGULAMA EKRANI 2023

7269 sayılı afet kanunu, yıkılmış, acil yıkılması gereken ya da ağır hasar görmüş konut, iş yeri veya ahırları olan vatandaşlar için devlet tarafından sunulan önemli bir haktır. Bu hak kapsamında, afetzedelere konut inşası veya güçlendirme kredileri sağlanmaktadır. Başvurular için 60 günlük bir süre verilmiştir ve AFAD hak sahipliği başvurusu, e-Devlet veya AFAD il müdürlükleri üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Başvuru için gereken belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Tapu fotokopisi

Afet tespit raporu

Banka hesap numarası

Kiracı iseniz, kira kontratı

Hak sahipliği sonuçlarına e-Devlet üzerinden kolayca erişebilirsiniz:

1. E-Devlet sistemine giriş yapın.

2. "AFAD Hak Sahipliği Başvuru Sonucu Sorgulama" bölümüne gidin.

3. İlgili bilgileri doldurarak sorgulamayı başlatın.

4. Sonuçlarınızı ekranda görüntüleyin.