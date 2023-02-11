Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Sorusu gündeme geldi. Gönüllü bir şekilde deprem bölgesinde çalışmak isteyenler AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Sorusunu araştırıyor. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Depremde AFAD gönüllüsü olarak nasıl çalışılır, gönüllülük başvurusu nasıl yapılır?

Afad gönüllüsü nasıl olunur? Sorusu, ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle, yapılan çalışmalarda gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Yaşanan artçı depremler nedeniyle de bölgede korku ve panik devam ederken, bölgede arama kartalma faaliyetlerine devam ediyor. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Depremde AFAD gönüllüsü olarak nasıl çalışılır, gönüllülük başvurusu nasıl yapılır?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD'da gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlar, AFAD Gönüllülük Sistemine başvuruda bulunabiliyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI

AFAD Gönüllüsü

AFAD GÖNÜLÜSÜ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD GÖNÜLÜSÜ NEDİR?

AFAD Gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.