Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Bölge genelinde peş peşe artıcı depremler meydana geldi. AFAD ekiplerinin bölgede arama kartalma faaliyetlerine devam ediyor. AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladılar. Peki, AFAD gönüllüsü nedir? AFAD gönüllüsü nasıl olunur? AFAD gönüllüsü olma şartları nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Deprem'den acı görüntüler gelmeye devam ediyor! Kahramanmaraş'ta bir köy neredeyse tamamen yıkıldı

Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde yaşanan deprem nedeniyle herkes biryandan depremzedelere yardımcı olmaya çalışırken bunu profesyonel olarak yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD gönüllüsü olmak için vatandaşların araştırmalara hız kazandırdı. Peki, AFAD gönüllüsü nedir? AFAD gönülüsü nasıl olunur? AFAD gönüllüsü olma şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

AFAD GÖNÜLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLÜSÜ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD GÖNÜLÜSÜ NEDİR?

AFAD Gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

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