AFAD deprem bölgesine geri dönmek isteyen vatandaşlar için yol yardım ücreti ödeyeceğini açıkladı. Ardından, AFAD depremzedeler için yol yardım nasıl alınır ve depremzedeler için yol masrafı ne kadar olacağı merakla araştırılıyor. AFAD depremzedeler için yol yardım nasıl alınır ve depremzedeler için yol masrafı ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Peki, AFAD depremzedeler için yol yardım nasıl alınır? Depremzedeler için yol masrafı ne kadar?

Afad'dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesinde dönmek isteyen vatandaşların dönüş işlemleri ile yol masrafları ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı. AFAD depremzedeler için yol yardım nasıl alınır ve depremzedeler için yol masrafı ne kadar olacak merak ediliyor. AFAD depremzedeler için yol yardım nasıl alınır? Depremzedeler için yol masrafı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

AFAD DEPREMZEDELER İÇİN YOL YARDIM NASIL ALINIR?

AFAD'dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesinde dönmek isteyen vatandaşların dönüş işlemleri ile yol masrafları ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Kendi araçlarıyla gitmek isteyenlerin valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına yol masraf belgesi için başvuru yapılabileceği belirtildi.

Depremzedelerin dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına geldiklerini bildirerek masraflarını alabilecekleri ifade edilen açıklamada, "Yol masrafı ödemeleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır." ifadesi kullanıldı.

DEPREMZEDELER İÇİN YOL MASRAFI NE KADAR?

Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenlerin de valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına başvuru yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik veya kaymakamlarca temin edilen uygun araçlarla (otobüs, minibüs, havayolu, demiryolu vb.) afet bölgesine ulaşım sağlanacaktır. Kendisi bilet alan afetzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır."