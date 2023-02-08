Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. AFAD'ın resmi Twitter hesabı hacklendi haberleri gündeme geldi. Peki, Afad Deprem hesabı hacklendi mi? Afad Deprem hesabı nedir? Afad Deprem paylaşımı ne? İşte detaylar...

Kazakistan'da depremzedeler için bir günde 90 bin doların üzerinde bağış toplandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. AFAD Deprem'in resmi Twitter hesabının hacklendi haberleri gündeme geldi. Peki, Afad Deprem hesabı hacklendi mi? Afad Deprem hesabı nedir? Afad Deprem paylaşımı ne? Detaylar haberimizde...

AFAD HESABI HACKLENDİ Mİ?

AFAD'ın resmi Twitter hesabı @DepremDaire'nin hacklendiği haberleri gündeme geldi. Kısa süre sonra kaldırılan tweetler tepki çekti. Kısa süre geri alınan AFAD Deprem hesabında, "Sayın devlet yetkililerine de sesleniyoruz. Halkımızın canı bu kadar değersiz olmamalı. Yaşamak istiyoruz, gencecik kardeşlerimizi kaybediyoruz. Ne olur artık bir şeyler yapın... Yalvarıyoruz." paylaşımları yapılmıştı.

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.